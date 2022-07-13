ISW: Оккупанты провалили попытки наступления на Востоке Украины

Согласно данным американского Института изучения войны (ISW), войска РФ в последние дни предприняли попытки наступления к северу от Славянска, к востоку от Северска и к северу от Харькова. Благодаря слаженной работе ВСУ попытки продвинуться вперед на всех направлениях были провалены, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

По мнению экспертов, российские подразделения пока остаются на оперативной паузе, продолжая перегруппировку сил, также часть войск отведено на отдых, переоборудование и восстановление.

Регулярные обстрелы критических районов на востоке Украины аналитики ISW объясняют тем, что оккупанты пытаются создать условия для будущих наземных наступательных действий, а также производят ограниченные атаки.