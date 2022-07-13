Генштаб: В Украине ликвидировали 37 570 оккупантов

Генштаб: В Украине ликвидировали 37 570 оккупантов
Фото: president.gov.ua

Генеральный штаб ВСУ сообщает﻿, что за минувшие сутки в Украине ликвидировали около 100 российских оккупантов. Всего Россия потеряла уже 37 570 своих военных.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения потери России составили:

  • личного состава — около 37570 (+100) человек ликвидировано,
  • танков — 1649 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин — 3832 (+3) ед,
  • артиллерийских систем — 839 (+1) ед,
  • РСЗО — 247 (+0) ед,
  • средств ПВО — 109 (+0) ед,
  • самолетов — 217 (+0) ед.,
  • вертолетов — 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 678 (+2),
  • крылатые ракеты — 155 (+0),
  • корабли/катера — 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2704 (+5) ед,
  • специальная техника — 67 (+1).

Наибольшие потери за минувшие сутки российская армия понесла на Николаевском направлении.

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