ГСЧС: количество жертв в Часовом Яру возросло

В ночь на среду, 13 июля, из-под завалов дома в Часовом Яру Донецкой области достали тело еще одного погибшего. Всего жертвами удара российских оккупантов стали уже 46 человек.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области.

"По состоянию на 08:00 13 июля личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов тела 46 погибших, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет), спасены из-под завалов 9 человек, проведена расчистка и разбор более 465 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются" , - говорится в сообщении.

От ГУ ГСЧС привлечены 56 человек и 8 единиц техники, два автокрана, два погрузчика и автогрейдер от местных органов власти, на месте дежурит 1 автомобиль скорой медицинской помощи.

Напомним, вечером 9 июля российские войска выпустили четыре ракеты по городу Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Глава ОВА Павел Кириленко сообщил, что были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома.