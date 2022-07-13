ОГП: с начала войны в Украине погибли 349 детей

По состоянию на утро 13 июля более тысячи детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По официальной информации ювенальных прокуроров 349 детей погибли и более чем 652 получили ранения разной степени тяжести. Данные уточняются.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 352, Харьковской – 190, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.

Во время проведения аварийно-спасательных работ в г. Часов Яр Донецкой области после обстрелов, которые 9 июля были совершены военными РФ, обнаружено тело 9-летнего мальчика.

Во вторник, 12 июля, в г. Северск Донецкой области в результате обстрелов ранены двое мальчиков 2 и 17 лет. Двухлетний ребенок в тяжелом состоянии.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2126 учебных заведений. Из них 216 разрушены полностью.