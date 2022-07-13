WP: российские авиакомпании не возвращают более 400 лизинговых самолетов

На сегодняшний день российские авиакомпании компании отказываются возвращать более 400 пассажирских самолетов и множество комплектующих, которые они взяли в лизинг у иностранных компаний. Об этом пишет Washington Post, сообщает Новое время.

Как пишет издание, это вынуждает лизинговые компании предъявлять страховые претензии на сумму $10 млрд.

По данным исследовательской компании Cirium, пока что западные компании вернули лишь около 80 из 515 самолетов, сданных в аренду России.

"Сообщество арендодателей в целом смирилось с тем, что большинство самолетов, размещенных ими в России, не будут изъяты" , — отметил консультант компании AeroDynamic Advisory Майк Стенгель.

Проблемы возникают не только с возвращением самолетов, но и с возвращением авиационных двигателей, которые также сдавались в аренду российским компаниям.

Отмечается, что даже самолеты, произведенные внутри России, такие как Sukhoi Superjet и региональный самолет Irkut MC-21, предназначенные для конкуренции с Airbus A320 и Boeing 737, используют двигатели, авионику и программное обеспечение из США и Европы.

Российская государственная компания пытается разработать полностью отечественный двигатель для МС-21, но, по словам аналитиков, на это потребуется время.