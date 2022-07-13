ВОЗ призывает вернуть масочный режим

Всемирная организация здравоохранения призвала правительства всех стран вернуть масочный режим. Поскольку число смертей продолжает расти.﻿, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Хотя правительства многих богатых стран практически отказались от COVID-ограничений после успешного внедрения вакцин, генеральный директор организации подчеркнул, что пандемия "еще не закончилась".

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что суб-варианты "Омикрона" продолжают вызывать новые волны заболеваний, госпитализаций и смертей по всему миру.