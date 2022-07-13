Гайдай: два населенных пункта Луганщины остаются подконтрольными Украине
Украинские военные держат оборону в окрестностях Луганской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"ВСУ держат оборону в окрестностях Луганщины - два населенных пункта области подконтрольны правительству", - отметил председатель ОВА.
В то же время, добавил Гайдай, с оккупированных территорий россияне вывозят зерно КамАЗами.
Также РФ вводит на оккупированных территориях своего мобильного оператора.
"Российская армия уничтожила в крупных городах склады с продуктами питания, магазины и рынки - населенные пункты на грани гуманитарной катастрофы. В Рубежном и Лисичанске разрушена система централизованного газоснабжения, для ее восстановления необходимы значительные средства", - добавил Гайдай.