Гайдай: два населенных пункта Луганщины остаются подконтрольными Украине

Украинские военные держат оборону в окрестностях Луганской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"ВСУ держат оборону в окрестностях Луганщины - два населенных пункта области подконтрольны правительству" , - отметил председатель ОВА.

В то же время, добавил Гайдай, с оккупированных территорий россияне вывозят зерно КамАЗами.

Также РФ вводит на оккупированных территориях своего мобильного оператора.