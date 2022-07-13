Нацполиция обновила информацию о погибших в Ирпене

Полицейские обнаружили 269 погибших за три недели российской оккупации в Ирпене Киевской области. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Для надлежащего сбора улик и расследования военных преступлений была создана межведомственная следственная группа. В ее состав вошли следователи Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

"Полицейские провели эксгумацию погибших в результате вооруженной агрессии, 269 тел направили на судебно-медицинскую экспертизу" , - говорится в сообщении.

Правоохранители провели более 7000 осмотров поврежденных и разрушенных объектов жилищного фонда и гражданской инфраструктуры, а также 451 осмотр мест происшествий для установления обстоятельств совершения уголовных правонарушений.

На сегодняшний день допрошены 987 потерпевших и 510 свидетелей и очевидцев событий, происходивших во время оккупации. В рамках расследования назначены 463 судебных экспертизы.