Кулеба: Украина призовет создать спецтрибунал для РФ

Во время конференции в Гааге украинская сторона призовет создать специальный трибунал для привлечения руководства РФ к ответственности за преступления против Украины. Заседание суда запланировано на 14-15 июля, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Специальный трибунал для России - завтра и послезавтра в Гааге я приму участие онлайн в мероприятии посвященном ответственности России за преступления, совершенные не территории Украины. Участие примут правительство Нидерландов, Офис прокурора МКС и Еврокомиссия, а также многие государства" , - анонсировал Кулеба.

Он рассказал, что обратится к участникам конференции и призовет перейти от дискуссий к конкретным шагам, а также предложит проработать подписания соответствующего международного договора.

"Для чего нужен специальный трибунал? По сути, это единственная возможность привлечь высшее политическое и военное руководство РФ именно за совершенные преступления во время агрессии против Украины. Военные преступления, геноцид, преступления против человечности - все это подпадает под юрисдикцию МУС. Однако этот суд не имеет достаточно компетенции из-за Римского устава, поэтому необходимо создать отдельный трибунал" , - объясняет министр.

То есть, таким образом, трибунал дополнит работу суда, а не создаст альтернативные процессы.