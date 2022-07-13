Экспорт украинского зерна: в Турции началась четырехсторонняя встреча

В турецком Стамбуле началась четырехсторонняя встреча по экспорту зерна из украинских портов. Об этом, со ссылкой на росСМИ, сообщает Корреспондент.

В ней принимают участие делегации трех стран: Украины, России, Турции, а также представители ООН.

Отметим, сами переговоры проходят в закрытом режиме.

Минобороны Турции планирует выпустить пресс-релиз с описанием итогов встречи.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев находится на завершающей фазе достижения соглашения с Москвой по этому вопросу. Он также считает, что разрешение ситуации зависит от действий самой России.