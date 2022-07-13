ГУР: Россия готовится к присоединению оккупированных территорий

Россия не смогла оккупировать Украину и готовится к присоединению уже захваченных территорий. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

“Стратегическая цель России по поводу полной оккупации нашей территории не достигнута. Во-вторых, мы четко видим и располагаем информацией о том, что и в законодательном органе РФ, и в правительстве, и в других структурах сейчас активно прорабатываются все вопросы, связанные с возможной интеграцией временно оккупированных территорий в Российскую Федерацию – в политическом плане, экономическом и территориальном. Как это будет происходить, мы посмотрим поближе к осени. 11 сентября – это единственный день голосования” , – сказал Вадим Скибицкий.

По его словам, те мероприятия, которые Россия проводит в Донецкой, Херсонской, Луганской областях, свидетельствуют о планомерной подготовке к так называемым референдумам.

Кроме того, как добавил представитель ГУР, в настоящее время в России готовятся законодательные инициативы, которые должны упростить процедуру получения гражданства по интеграции или присоединению территории к РФ и тому подобное.

Относительно всеобщей мобилизации в РФ, Скибицкий отметил, что она может быть объявлена тогда, когда будет объявлена война.