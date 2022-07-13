Зеленский: Россия запустила по украинским городам 2960 ракет

С начала полномасштабного вторжения Россия запустила по украинским городам 2960 ракет, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Новое время.

"2960 ракет по состоянию на сегодняшнее утро успела запустить Россия по нашим городам. И главная цель ракет — гражданские объекты" , — сказал президент во время обращения к правительству Республики Корея.

Зеленский подчеркнул, что таким образом Россия пытается выгнать людей из украинских городов и хочет внушить страх.

"Конечно это тактика. Тактика России, направленная на то, чтобы выгнать украинцев из наших городов, и чтобы внушить страх перед страной-террористом" , — подчеркнул он.

Ранее президент сообщал, что Украина ожидает получения мощной противовоздушной обороны.

Он говорил, что задача-максимум для государства — в этом году дать украинцам базовую защиту от ракетных ударов.