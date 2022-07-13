В Афганистане из-за наводнений погибли более 60 человек

В Афганистане за последнюю неделю произошла серия наводнений. Погибли 63 человека, еще 81 пострадал. Об этом, со ссылкой на Анадолу, сообщает Корреспондент.

По словам пресс-секретаря министерства по борьбе со стихийными бедствиями временного правительства талибов Мухаммеда Насима Хаккани, больше всего от стихийного бедствия пострадали восточные провинции страны.

Наибольшее число жертв приходится на провинции Нуристан, Лагман, Логар, Пактия, Газни, Майдан Вардак, Забул и Урузган, сказал Хаккани.

Повреждены более 12 тысяч домов, погибли более двух тысяч голов скота.