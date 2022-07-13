Воздушные силы: Россия применила против Украины все имеющиеся типы ракет
Российские оккупанты используют для ударов по Украине все виды своего ракетного оружия, сообщает Новое время.
Об этом рассказал спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга в среду, 13 июля.
"Россия как страна-агрессор применила против нас фактически все типы ракетного вооружения, какие у них есть. Нигде в мире с таким не сталкивались. Еще ни разу такой ракетной атаки ни на одну страну мира не было… Мы делаем все от нас зависящее, чтобы максимально противостоять вражеским атакам", — подчеркнул он.
Спикер отметил, что оккупанты перешли в основном на ракеты советского производства на фоне разговоров о том, что у них заканчиваются запасы высокотехнологичных ракет — Х-101, Калибр и Искандер. Игнат предположил, что страна-агрессор экономит высокотехнологичную и дорогую технику, чтобы в дальнейшем угрожать ею всему миру.
"Мы видим такие ракеты, как Х-22, Х-59, Х-31, которые сегодня все чаще применяются врагом на разных направлениях", — добавил он.
Игнат рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России украинская авиация нанесла 1700 авиаударов по позициям оккупантов, уничтожая вражеские склады боеприпасов, технику и живую силу. По состоянию на 13 июля защитники Украины сбили 217 российских самолетов, 188 вертолетов и 678 беспилотников.
Он напомнил, что россияне 2,5 месяца не залетают в воздушное пространство, подконтрольное Силам обороны Украины, — они изменили тактику и действуют с территории Беларуси, России, Черного и Каспийского морей.