ЕС отреагировал на указ Путина об упрощенном предоставлении гражданства для украинцев
Европейский Союз решительно осуждает указы президента России Владимира Путина, предусматривающие упрощенный порядок предоставления российского гражданства для украинцев, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.
Отмечается, что ЕС не признает эти паспорта, выданные в рамках захватнической войны России против Украины.
"Европейский Союз решительно осуждает любые попытки России заменить демократически избранную и легитимную украинскую администрацию", - говорится в заявлении.
Кроме этого, ЕС осуждает попытки ввести российский рубль как параллельную валюту к украинской гривне, а также попытки навязать российские учебные программы и изменить язык обучения в школах в тех частях Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас находятся под незаконным контролем российских вооруженных сил.
Отмечается, что любые попытки изменить статус частей территории Украины является явным нарушением международного права, Устава ООН и Конституции Украины, они еще больше подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и не будут признаны ЕС.
Боррель заверяет, что Россия, ее политическое руководство и все причастные к нарушениям международного права будут привлечены к ответственности за эти противоправные действия.
ЕС остается непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и призывает Россию немедленно вывести все свои войска с территории Украины.
Напомним, Путин упростил порядок предоставления российского гражданства всем украинцам. Ранее упрощенный порядок распространялся на жителей части оккупированного Донбасса, Запорожской, Херсонской, а также подконтрольной Украине Донецкой и Луганской областей.
МИД решительно осудило указ российского президента и отметило, что он является юридически ничтожным.