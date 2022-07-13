ЕС отреагировав на указ Путина об упрощенном предоставлении гражданства для украинцев

Европейский Союз решительно осуждает указы президента России Владимира Путина, предусматривающие упрощенный порядок предоставления российского гражданства для украинцев, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

Отмечается, что ЕС не признает эти паспорта, выданные в рамках захватнической войны России против Украины.

"Европейский Союз решительно осуждает любые попытки России заменить демократически избранную и легитимную украинскую администрацию" , - говорится в заявлении.

Кроме этого, ЕС осуждает попытки ввести российский рубль как параллельную валюту к украинской гривне, а также попытки навязать российские учебные программы и изменить язык обучения в школах в тех частях Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас находятся под незаконным контролем российских вооруженных сил.

Отмечается, что любые попытки изменить статус частей территории Украины является явным нарушением международного права, Устава ООН и Конституции Украины, они еще больше подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и не будут признаны ЕС.

Боррель заверяет, что Россия, ее политическое руководство и все причастные к нарушениям международного права будут привлечены к ответственности за эти противоправные действия.

ЕС остается непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и призывает Россию немедленно вывести все свои войска с территории Украины.

Напомним, Путин упростил порядок предоставления российского гражданства всем украинцам. Ранее упрощенный порядок распространялся на жителей части оккупированного Донбасса, Запорожской, Херсонской, а также подконтрольной Украине Донецкой и Луганской областей.

МИД решительно осудило указ российского президента и отметило, что он является юридически ничтожным.