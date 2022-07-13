Шмыгаль: школы до сентября нужно подготовить к очному обучению

В Кабинете министров ожидают, что местные власти подготовят учебные заведения к очному обучению с 1 сентября до начала учебного года, сообщает Новое время.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале в среду, 13 июля.

По словам Шмыгаля, ключевой приоритет при подготовке образовательных учреждений к учебному году — безопасность учеников. Там должны быть правильно оборудованные укрытия с вентиляцией, обогревом и возможностями проводить обучение при необходимости.

"От местных властей мы ожидаем, что все работы завершатся к началу учебного года, который должен стартовать 1 сентября в очном режиме. В тех областях, где это невозможно, будет применяться смешанная система обучения" , — сказал премьер.

Президент Владимир Зеленский 12 июля ответил на петицию о запрете очного обучения в учебных заведениях во время военного положения и попросил Дениса Шмыгаля изучить этот вопрос.

Кабинет министров рекомендовал школам начать учебный год 1 сентября, а университетам — 15 августа, за исключением первых курсов.

Министр образования Сергей Шкарлет говорил, что при областных военных администрациях в Украине создадут специальные комиссии, которые будут определять, безопасно ли начинать очное обучение в местных школах с 1 сентября.

По словам Шкарлета, в случае опасности формат обучения может быть дистанционным или смешанным, а очная форма возможна только по согласованию с областными и Киевской военной администрацией. Он также сказал, что родители, которые не хотят отдавать ребенка на очное обучение, они могут выбрать другой формат — дистанционный, индивидуальный или экстернат.