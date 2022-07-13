В Венгрии объявили чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса

Венгрия ввела режим чрезвычайного положения в энергетике. Правительство страны усиливает добычу угля, а также запрещает экспорт энергоресурсов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил глава канцелярии премьера Гергели Гуляса во время брифинга.

Сегодня правительство Венгрии провело совещание министров, по итогам которого определили план действий.

Так, страна увеличит внутреннюю добычу газа с 1,5 до 2 млрд кубометров. Сейчас газовые хранилища Венгрии заполнены на 44%, что позволит обеспечить газом всю страну примерно на четверть года.

До конца года Венгрия также значительно увеличит внутреннее производство бурого угля и запрещает экспорт энергоносителей и дров. Правительство будет и дальше сдерживать цены на газ для домохозяйств.

Кроме того, министру иностранны дел Венгрии Петеру Сийярто поручили договориться о дополнительных поставках газа.

Напомним, что в Венгрии ввели ограничения на продажу бензина на АЗС, чтобы защитить граждан от инфляции.