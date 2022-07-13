Опрос: сколько украинских беженцев планирует вернуться в Украину

Большинство беженцев из Украины надеются вернуться домой как можно скорее, но около двух третей рассчитывают остаться за границей, пока не утихнут боевые действия и не улучшится ситуация с безопасностью, сообщает Новое время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Согласно опросу, 65% украинцев планируют оставаться в стране, в которую выехали в начале войны, 9% респондентов планируют переехать в другую страну в следующем месяце.

Безопасность, родственные связи и доступ к рынку труда являются основными факторами, влияющими на решения украинцев.

Результаты опроса также показали, что 16% респондентов планируют вернуться в Украину в ближайшие два месяца, однако 15% планируют остаться в Украине лишь временно, чтобы посетить семью, забрать необходимые вещи или помочь родственникам эвакуироваться. Среди респондентов, заявивших о желании вернуться, 40% планировали сделать это в следующем месяце.

Однако планы украинских беженцев значительно отличаются в зависимости от региона проживания, времени, прошедшего с момента переезда, а также страны, в которую они выехали.

В частности, отмечается, что среди беженцев из Киева и районов на западе Украины наблюдается более высокая доля тех, кто планирует вернуться по сравнению с уехавшими с востока и севера страны.

Среди украинцев, которые планируют оставаться в стране, где находятся на данный момент, больше средней части людей, которые ухаживают за детьми или пожилыми родственниками, выехавшими вместе с ними; тех, кто выехал в первые дни вторжения, а также тех, кто проживает в предоставленном жилье или снимает жилье самостоятельно.

Среди украинских беженцев, которые планируют изменить страну пребывания большая доля тех, кто выехал недавно, а также тех, кто проживает в центрах размещения беженцев.

Согласно опросу, чаще всего такие люди хотят переехать в Германию (33%), Чехию (7%) или Канаду (5%).

Также отмечается, что 70% опрошенных украинцев уехали вместе с кем-то, чаще всего — близкими родственниками. 82% респондентов были вынуждены оставить в Украине минимум одного близкого члена семьи. 77% опрошенных заявили, что имеют высшее или профессионально-техническое образование, а также опыт работы.

Нападение России вынудило миллионы украинцев покинуть свои дома. С начала российского вторжения Украину покинули более 8 миллиона человек, более 7 млн человек стали внутренне перемещенными лицами. При этом, часть украинцев, которые выехали за границу, возвращаются домой.

В последние недели Россия существенно увеличило ракетные атаки на украинские города, часто целью оккупантов становятся гражданские объекты.