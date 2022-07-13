В ОВА показали последствия ракетного удара по предприятию в Запорожье

Областная военная администрация показала фото, демонстрирующее результат прилета российских ракет по одному из предприятий в Запорожье, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

"Результат попадания вражеской ракеты в предприятие в Запорожье".

Более подробную информацию он пообещал предоставить позднее.

В обед 13 июля в городе Запорожье раздались взрывы – российские ракеты попали в предприятие. Всего в областном центре было зафиксировано два прилета вражеских ракет.

Днем 13 июля во всех областях Украины, кроме Херсонской области, объявили воздушную тревогу.