Пушилин заявил, что террористическую "ДНР" признала Северная Корея

Главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин заявил, что КНДР признала "государственность" оккупированных регионов Донецкой области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении террориста Пушилина в Telegram.

"КНДР сегодня признала "Донецкую Народную Республику". Международный статус "ДНР" и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии… Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств" , — написал Пушилин.

Боевик заявил, что такое "признание" станет основой для развития отношений КНДР и оккупированной Донецкой области Украины в сфере экономики.

Отметим, что официальный Пхеньян о "признании" боевиков в Украине пока не сообщал. Подобная информация отсутствует на сайте государственного информационного агентства КНДР - ЦТАК.

В то же время, террористы сообщают, что в России состоялась встреча так называемого "посла ДНР в РФ" Ольги Макеевой с послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем и якобы в ходе "встречи" корейский дипломат передал Макеевой "документ о признании независимости ДНР со стороны КНДР".

Марионетки Кремля уже могут похвастаться "признанием" со стороны России, Сирии и непризнанных квазиформирований на территории Грузии: Осетии и Абхазии.

Напомним, 20 мая так называемые "министры иностранных дел ДНР" и "ЛНР" Наталья Никонорова и Владислав Дейнего провели встречу в Москве с послом Северной Кореи в России Син Хон Чхолем.