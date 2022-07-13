ЕС и 43 страны поддержали намерение Украины осудить РФ по конвенции о геноциде

Европейский Союз и 43 мировых государства опубликовали заявление в поддержку намерения Украины осудить Россию по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, сообщает Европейская правда.

Об этом говорит текст заявления.

"Мы вновь заявляем о нашей поддержке заявления Украины о возбуждении дела против Российской Федерации в Международном суде ООН в соответствии с Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, стремящейся установить, что у России нет законных оснований для совершения военных действий в Украине на основании необоснованных обвинений в геноциде" , - говорится в тексте заявления.

Государства-подписанты призвали Россию немедленно приостановить свои военные операции в Украине, как это приказал сделать Международный суд ООН в своем приказе о временных мерах от 16 марта 2022 года.

Государства приняли во внимание заявление от 1 июля 2022 года, согласно которому Украина объявила, что подала свой меморандум в Суд.

"Мы еще раз приветствуем усилия Украины по обеспечению соблюдения международного права и выполнению Судом своей основной функции по содействию мирному разрешению споров" , - говорится в заявлении.

Подписанты подчеркнули, что в интересах всех государств-участников конвенции о геноциде и международного сообщества в целом, чтобы конвенцией не злоупотребляли.