В Турции завершились переговоры по разблокированию экспорта украинского зерна на международный рынок, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Турции в Twitter.

Переговоры проходили между военными делегациями Минобороны Турции, Украины и России, а также делегацией ООН. Участники встретились в павильоне "Календер" в Стамбуле.

Переговоры касались вопроса безопасной перевозки морским транспортом зерна и продуктов питания, которые остаются в украинских портах.

Переговоры были закрытыми для прессы, пока нет никаких подробностей о результатах встречи.

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları askerî heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında Kalender Kasrı’nda gerçekleşen dörtlü toplantı sona erdi. https://t.co/OAPoFXp7ft — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 13, 2022

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас Украина в двух шагах от соглашения с Россией по экспорту украинского зерна на международный рынок, но нужно еще решить проблемы безопасности.