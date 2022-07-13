В Турции завершились переговоры по разблокированию экспорта украинского зерна
В Турции завершились переговоры по разблокированию экспорта украинского зерна на международный рынок, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Турции в Twitter.
Переговоры проходили между военными делегациями Минобороны Турции, Украины и России, а также делегацией ООН. Участники встретились в павильоне "Календер" в Стамбуле.
Переговоры касались вопроса безопасной перевозки морским транспортом зерна и продуктов питания, которые остаются в украинских портах.
Переговоры были закрытыми для прессы, пока нет никаких подробностей о результатах встречи.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас Украина в двух шагах от соглашения с Россией по экспорту украинского зерна на международный рынок, но нужно еще решить проблемы безопасности.