Bild: в больницы Германии прибыли тяжелораненые в результате войны украинцы

Несколько раненых из Украины доставили в среду в больницы скорой помощи в Берлине и Бранденбурге для лечения, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило издание Bild.

Министерство социальных дел Бранденбурга объявило, что 17 человек с серьезными ранениями и их спутники прибыли в среду в аэропорт Берлин-Бранденбург недалеко от Шенефельда.

Раньше их перевезли из Украины в Польшу, а затем вывезли в Германию.

В конце мая раненые из Украины были впервые доставлены для лечения в Берлин и Бранденбург, говорится в сообщении.

Никакой дополнительной информации о пациентах не сообщается.

Также в июне в аэропорт немецкого Гамбурга прибыл самолет Scandinavian Airlines с ранеными украинцами.

В начале июня сообщалось, что в Баварию для лечения доставлены 35 раненых украинцев, которых привезли специальным рейсом самолета Бундесвера.