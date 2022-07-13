Генштаб: ВСУ отразили штурм россиян на Харьковщине и Бахмутском направлении
Украинские защитники отбили попытку штурма россиян в направлении Дементиевки Харьковской области и ряд попыток оккупантов продвинуться на Бахмутском направлении, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ 13 июля.
На Северском направлении противник пытается усилить контрразведывательную деятельность в приграничных районах Курской области.
Обстрелял из минометов районы населенных пунктов Волковка, Волфин и Покровка Сумской области.
На Харьковском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск.
В который раз украинские воины отбили вражеский штурм в направлении Дементиевки.
В настоящее время противник пополняет запасы и пытается доукомплектовать подразделения, понесшие потери личного состава и военной техники.
Российские оккупанты обстреливали районы Харькова и области. Нанесли удар парой вертолетов Ка-52 вблизи Верхнего Салтова и Петровки.
На Славянском направлении враг производит огненное поражение из ствольной артиллерии и РСЗО по населенным пунктам. Нанес авиаудару вблизи Мазановки.
Украинские защитники успешно отразили штурмовые действия врага в направлениях Ивановки и Долина, оккупантов отогнали назад.
В Краматорском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии и минометов местные населенные пункты. Авиационные удары зафиксированы у Спорного.
На Бахмутском направлении оккупанты стреляли из ствольной и реактивной артиллерии. Нанесли авиаудару возле Вершины.
Все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Веселой Долины, Яковлевки и Вершины украинские воины точным огнем свели на нет. оккупанты, с потерями, отошли.
Разведку боем в районе Покровского враг тоже бездарно провалил.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения, правда, с меньшей интенсивностью.
Также россияне нанесли авиаудары неподалеку от Малых Щербаков, Малой Токмачки, Каменского и Новомихайловки. Оккупанты вели воздушную разведку БпЛА вблизи Новопрокоповки и Малой Токмачки.
На Южнобужском направлении войска агрессора совершали обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Также враг вел воздушную разведку БПЛА.
В Акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает 4 носителя высокоточного оружия.
В Генштабе отмечают, что порой потери россиян превышают показатели комплектования – это влияет на общее морально-психологическое состояние и оккупанты отказываются в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины.
Следовательно, доходит до того, что российское командование применяет к подчиненным физическое насилие.