Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР после признания ею независимости террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

"В ответ на столь недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций" , — говорится в сообщении спикера МИД Олега Николенко в Facebook.

Отмечается, что МИД рассматривает это решение КНДР как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права.

"Признание северокорейским режимом „субъектности“ российских оккупационных режимов в Донецкой и Луганщине ничтожно, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно-признанных границ Украины" , — добавили в министерстве.

Также глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что обращение России к КНДР о поддержке в легитимизации силового захвата части украинской территории говорит больше о токсичности Москвы, чем Пхеньяна.

"У России больше не осталось союзников в мире, кроме стран, которые зависят от нее финансово и политически, а уровень изоляции РФ скоро достигнет уровня изоляции КНДР. Украина и дальше будет максимально жестко реагировать на посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность" , — подчеркнул Кулеба.

13 июля КНДР на официальном уровне признала «независимость» квазиреспублик ОРДЛО.

30 июня МИД объявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией и введении санкций против сирийских юридических и физических лиц также за признание «независимости» временно оккупированных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях.