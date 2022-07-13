ГСЧС: количество погибших от удара по дому в Часовом Яру возросло до 48 человек

Под завалами дома в городе Часов Яр Донецкой области обнаружили еще одного погибшего, количество жертв ракетного удара россиян возросло до 48-ми, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило ГСЧС Украины.

"По состоянию на 19:00 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в г. Часов Яр обнаружено тело 1 погибшего человека.

Всего обнаружены тела 48 погибших, из них 1 ребенок, спасены из-под завалов 9 человек.

Работы продолжаются".