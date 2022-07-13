В Стамбуле договорились создать координационный центр вывоза украинского зерна

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле в среду договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна по морскому пути, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Anadolu.

"На четырехсторонней встрече была достигнута договоренность по техническим вопросам, например совместный контроль в точках выхода из порта и прибытие и обеспечение навигационной безопасности на маршрутах пересадки" , - добавил Акар.

По его словам, на следующей неделе делегации Украины и России снова встретятся в Турции, чтобы согласовать все детали и подписать соответствующее соглашение.

Ранее представитель ООН Фархан Хак заявил, что в Организации считают переговоры "чем-то положительным".

Как известно, российская, украинская и турецкая военные делегации встретились с чиновниками ООН в Стамбуле в среду для переговоров по возобновлению экспорта украинского зерна на фоне обострения глобального продовольственного кризиса.

Россия, по плану, должна дать согласие на перемирие при движении грузов, а Турция – при поддержке ООН – будет инспектировать корабли, чтобы развеять опасения России по поводу контрабанды оружия.

Пока неизвестно, какой прогресс был достигнут во время переговоров.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что экспорт зерна из украинских портов не возобновится без гарантий безопасности для судовладельцев, грузовладельцев и Украины как независимого государства.