Sky News: британские консерваторы выбрали кандидатов на пост премьера

Во второй тур выборов лидера Консервативной партии Великобритании, который станет премьер-министром Соединенного Королевства, вышли 6 кандидатов, сообщает Деловая столица.

В первом туре принимали участие 8 кандидатов, но двое из них не смогли набрать необходимые для выхода во второй тур 30 голосов, сообщает Sky News.

Победителем первого тура стал бывший министр финансов Британии Риши Сунак (88 голосов). На втором месте младший министр по торговой политике и бывшая глава Министерства обороны Пенни Мордонт (67). Тройку лидеров замкнула министр иностранных дел Элизабет Трасс (50).

Второй тур голосования состоится 14 июля.

Напомним, 7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально объявил о решении покинуть свой пост, а также сложить полномочия лидера Консервативной партии.

Новый премьер-министр Великобритании вступит в должность 5 сентября.