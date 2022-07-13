Офис генпрокурора: в результате ракетного удара по Запорожью ранены 14 человек

Количество пострадавших в результате ракетного удара по Запорожью выросло до 14 человек, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"13 июля военные страны-агрессора произвели обстрел инфраструктуры Запорожья. Ракеты попали в одно из промышленных предприятий. По предварительным данным, 14 человек получили ранения" , — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Оккупанты ударили по Запорожью днем 13 июля. В городе было зафиксировано два прилета вражеских ракет.

С начала полномасштабного вторжения РФ запустила по украинским городам 2960 ракет, сообщил президент Владимир Зеленский.