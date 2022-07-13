Гайдай: в Луганской области оккупанты усилили ДРГ элитными наемниками

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты усилили работу своих ДРГ на территории региона и привлекают для этого наемников из ЧВК Лига, сообщает Новое время.

В эфире всеукраинского телемарафона вечером в среду, 13 июля, Гайдай отметил, что россияне понесли огромные потери во время штурма городов Луганской области как в технике, так и в личном составе. После того, как украинские артиллеристы начали уничтожать вражеские склады боеприпасов в тылу россиян, боекомплекта у противника тоже стало намного меньше.

"…Пока не видим, что концентрируется огромное количество техники, чтобы пойти в наступление, например, сегодня. Они все равно обстреливают — боекомплекта все равно достаточно, но намного меньше, чем было. Логистика разорвана" , — сказал Гайдай.

По словам главы ОВА, оккупанты пытаются найти слабые места в обороне защитников Украины и отправляют ДРГ, которые украинские бойцы уничтожают. Для работы ДРГ россияне привлекают «элиту» — наемников из Лиги, переодетых в украинскую форму. Гайдай заявил, что они пытаются зайти на украинские блокпосты и даже говорят на украинском.

"Раньше мы считали, что „вагнеровцы“ — это какая-то элита. Сейчас в ряды „вагнеровцев“ набирают лучших из худших… А вот Лига — уже действительно очень подготовленные военные, с которыми нужно постоянно быть настороже" , — добавил он.

Гайдай также напомнил, что российским оккупантам не удалось захватить всю территорию Луганской области.

Ранее Сергей Гайдай сообщал, что два населенных пункта Луганской области остаются под украинским контролем. Российские оккупанты за время обстрелов уничтожили все продуктовые склады и критическую инфраструктуру региона, из-за чего временно захваченные ими города находятся на грани гуманитарной катастрофы.