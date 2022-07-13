Минфин: в июле Украина должна получить $4,4 млрд финансовой помощи

Украина в июле может получить от международных партнеров $4,4 млрд финансовой помощи, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире национального телемарафона.

"В этом месяце мы ожидаем 4,4 миллиарда долларов. В прошлом месяце мы получили 4,4 миллиарда долларов. В мае ситуация была не такая оптимистичная, мы получили всего 1,5 миллиарда долларов" , — сказал глава Минфина.

По словам Марченко, Кабмин прилагает усилия для того, чтобы финансовая помощь превышала $4 млрд. Это позволит удерживать стабильный курс гривны и осуществлять все выплаты.

Как сообщалось, 12 июля Совет ЕС утвердил решение о выделении Украине дополнительной макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.

Кабинет министров Украины 12 июля одобрил привлечение беспроцентного кредита от Италии на сумму до 200 млн евро.