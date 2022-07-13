Зеленский отреагировал на признание Северной Кореей "независимости" ОРДЛО
Президент Владимир Зеленский прокомментировал признание Северной Кореей «независимости» временно оккупированных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях, сообщает Новое время.
Во время вечернего видеообращения, Зеленский рассказал, что принял участие в работе конференции Азиатское лидерство, которая ежегодно проходит в Сеуле, столице Южной Кореи.
"Какая злая ирония. Сегодня же представители оккупационных структур в Донецке заявили о том, что их, как они говорят, признала КНДР", — добавил президент.
Президент подчеркнул, что Киев будет очень жестко реагировать на всех уровнях, а такая новость, по мнению Зеленского, в дополнительных комментариях не нуждается.
"Все очевидно. Каким путем идем мы и к чему могут прийти оккупанты", — подчеркнул он.
13 июля КНДР на официальном уровне признала «независимость» квазиреспублик ОРДЛО. После этого Киев разорвал дипломатические отношения с Пхеньянем.