Зеленский отреагировал на признание Северной Кореей "независимости" ОРДЛО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал признание Северной Кореей «независимости» временно оккупированных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях, сообщает Новое время.

Во время вечернего видеообращения, Зеленский рассказал, что принял участие в работе конференции Азиатское лидерство, которая ежегодно проходит в Сеуле, столице Южной Кореи.

"Какая злая ирония. Сегодня же представители оккупационных структур в Донецке заявили о том, что их, как они говорят, признала КНДР" , — добавил президент.

Президент подчеркнул, что Киев будет очень жестко реагировать на всех уровнях, а такая новость, по мнению Зеленского, в дополнительных комментариях не нуждается.

"Все очевидно. Каким путем идем мы и к чему могут прийти оккупанты" , — подчеркнул он.

13 июля КНДР на официальном уровне признала «независимость» квазиреспублик ОРДЛО. После этого Киев разорвал дипломатические отношения с Пхеньянем.