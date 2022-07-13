Подоляк прокомментировал признание КНДР псевдореспублик "ЛДНР"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал «признание» КНДР псевдореспублик «Л/ДНР» на оккупированных территориях Украины, сообщает Новое время.

В своем Telegram-канале в среду, 13 июля, Подоляк назвал новость о «признании» террористических организаций режимом Ким Чен Ына «политическим анекдотом», в котором главную роль играют российские пропагандисты.

"…Пока Владимир Путин готовится к визиту в новую страну-партнер — Иран, Северная Корея… признала криминальную группировку «ДНР». Фантастическая победа. Фантастическое достижение, ради которого нужно было полностью уничтожить репутацию «великой России»" , — отреагировал советник главы ОП.

Подоляк также написал, что через некоторое время «КНДР может признать независимую Бурятию и Демократическую республику Тыва».

На фоне информации о том, что КНДР 13 июля признала «независимость» временно оккупированных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях, МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Пхеньяном.

30 июня МИД объявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией и введении санкций против сирийских юридических и физических лиц также за признание «независимости» временно оккупированных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях.