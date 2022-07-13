Одесская ОВА: ВСУ уничтожили пять складов боеприпасов оккупантов за сутки

Украинские защитники за среду, 13 июля, уничтожили пять складов боеприпасов оккупантов, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram, сообщает Новое время.

Он уточнил, что склады БК были ликвидированы в следующих городах:

Луганске;

Чернобаевке Херсонской области;

Макеевке Донецкой области;

в районе Чаплинки Херсонской области;

Горловке Донецкой области.

"Продолжение следует" , — добавил Братчук.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что американские партнеры Украины довольны тем, насколько качественно украинские артиллеристы используют системы HIMARS и наносят высокоточные удары для поражения «болезненных» мест российских войск.

11 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что поставил задачу деоккупировать всю территорию Украины.

До этого министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться. Тех, у кого нет такой возможности, призывали готовить укрытия, запасаться водой и едой.