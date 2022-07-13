МВД: в приграничных с Беларусью областях усилили борьбу с диверсантами

Правоохранительные органы усиливают меры относительно предотвращения деятельности диверсионно-разведывательных групп возле границ с Беларусью и вблизи линии фронта, сообщает Укринформ.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Сегодня мы, конечно, усиливаем работу в приграничных областях с республикой Беларусь. Мы слышим сигналы относительно возможности захода ДРГ именно с этой территории, поэтому там усилена работа - Нацполиции, ВСУ, СБУ и других органов, отвечающих сегодня за безопасность. Границы, которые граничат с районами, где ведутся боевые действия, там также усилена работа правоохранителей с целью выявления ДРГ", - сказал министр.

Он отметил несколько наиболее эффективных методов борьбы с диверсантами.

"Первое – это видеонаблюдение по проекту "Безопасная страна". Второе – эффективные блокпосты, которые осуществляют тщательную проверку... И остается комендантский час – это также эффективное средство борьбы и профилактики ДРГ. Все эти мероприятия на время военного положения также будут оставлены", – подчеркнул глава МВД.

По его словам, правительство сейчас обсуждает введение административной ответственности за нарушение комендантского часа, и это решение полностью поддерживает.

Как сообщалось, в июне на Киевщине пограничники разоблачили 21 человека, причастного к ДРГ.