ООН: Украинцы за время войны пересекли границу более 9 млн раз

По данным Агентства ООН по делам беженцев, с начала российского вторжения 24 февраля было зафиксировано 9 136 006 пересечений границы с Украиной, сообщает Украинская правда.

Лидером приема украинских беженцев в Евросоюзе стала Польша: на 11 июля в стране официально зарегистрировано 1 221 596 украинцев, спасающихся от войны.

Около 900 тысяч нашли убежище в Германии, 391 тысяча – в Чехии, примерно по 150 тысяч – в Турции и Италии. Чуть более 80 тысяч беженцев остаются в Молдове, Румынии и Словакии.

В России, по оценкам ООН, на 12 июля находился 1 625 531 беженец из Украины. Российские СМИ со ссылкой на силовые структуры заявляют о более чем 2 млн человек. Выяснить точное количество беженцев в РФ невозможно: оккупант не предоставляет данных о том, как происходит регистрация беженцев и какой статус они получают.

Ранее опрос, проведенный Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев среди 4900 украинцев в мае-июне, показал, что более 70% украинцев пока планируют оставаться за границей.

По данным УВКБ, сейчас за пределами Украины в Европе остаются около 5,6 млн украинцев из тех 8,8 млн, которые пересекали границу на выезд после 24 февраля, а около 3,3 млн уже вернулись.