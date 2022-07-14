Гайдай: войска РФ пытаются прорваться в Северск
Российские войска наносят авиационные удары и пытаются прорваться в Северск, на оккупированных территориях пенсионерам "позволили" приобщаться к разбору завалов. О ситуации в Луганской области рассказал начальник ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, ситуация на фронте после нескольких дней относительного ослабления снова обостряется.
Так, по населенным пунктам на границе Луганщины и Донбасса враги нанесли 12 ракетных и авиационных ударов. Продолжаются массированные артиллерийские и минометные обстрелы, используются системы залпового огня.
"Через небольшие населенные пункты россияне пытаются прорваться в Северск и открыть путь в Бахмут, поэтому и уничтожают все, что видят перед собой. Сейчас они ведут наступление в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются", - сообщил Гайдай.
Он отметил, что оккупанты стремятся как можно быстрее провести перепись населения, в частности для формирования реестра пенсионеров.
"По нашей информации, за несколько дней за оформлением пенсий в Северодонецке обратились около 220 граждан. Это из оставшихся 8 тысяч населения. Будут ли выплачивать им россияне пенсии – еще неизвестно. Впрочем, оккупационными властями уже принято постановление, которое"…дает право пенсионерам принимать участие в работах временного характера…". То есть собрали личные данные и позволили людям приобщаться к разборке завалов", - говорится в сообщении.