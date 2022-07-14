Гайдай: войска РФ пытаются прорваться в Северск

Российские войска наносят авиационные удары и пытаются прорваться в Северск, на оккупированных территориях пенсионерам "позволили" приобщаться к разбору завалов. О ситуации в Луганской области рассказал начальник ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, ситуация на фронте после нескольких дней относительного ослабления снова обостряется.

Так, по населенным пунктам на границе Луганщины и Донбасса враги нанесли 12 ракетных и авиационных ударов. Продолжаются массированные артиллерийские и минометные обстрелы, используются системы залпового огня.

"Через небольшие населенные пункты россияне пытаются прорваться в Северск и открыть путь в Бахмут, поэтому и уничтожают все, что видят перед собой. Сейчас они ведут наступление в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются" , - сообщил Гайдай.

Он отметил, что оккупанты стремятся как можно быстрее провести перепись населения, в частности для формирования реестра пенсионеров.