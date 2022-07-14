ОВА: оккупанты обстреляли Николаев
Утром, 14 июля, Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, ранен один человек. Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким и мэр города Александр Сенкевич.
По предварительной информации, по областному центру выпущено 9 ракет из зенитно-ракетной системы С-300.
В настоящее время известно о повреждении двух учебных заведений, объекта транспортной инфраструктуры и гостиницы, сообщил Ким.
"Центр города. Отель "Николаев". Ударной волной и обломками повреждено и здание торгово-развлекательного центра напротив. На месте работают коммунальщики. Они уже расчистили проезд от обломков и мусора для автомобилей. Сейчас зачищают остальную территорию вокруг", - сообщил мэр.
Предварительно без жертв, один человек ранен.
Подробная информация уточняется.