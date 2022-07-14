ОВА: оккупанты обстреляли Николаев

Утром, 14 июля, Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, ранен один человек. Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким и мэр города Александр Сенкевич.

По предварительной информации, по областному центру выпущено 9 ракет из зенитно-ракетной системы С-300.

В настоящее время известно о повреждении двух учебных заведений, объекта транспортной инфраструктуры и гостиницы, сообщил Ким.

"Центр города. Отель "Николаев". Ударной волной и обломками повреждено и здание торгово-развлекательного центра напротив. На месте работают коммунальщики. Они уже расчистили проезд от обломков и мусора для автомобилей. Сейчас зачищают остальную территорию вокруг" , - сообщил мэр.

Последствия обстрела Николаева (фото: t.me/senkevichonline)

Предварительно без жертв, один человек ранен.

Подробная информация уточняется.