Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.07 ориентировочно составили:

личного состава - около 37 870 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1667 (+18) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3852 (+20) ед,

артиллерийских систем – 840 (+1) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средств ПВО - 109 (+0) ед,

самолетов – 219 (+2) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+3),

крылатых ракет – 155 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2720 (+16) ед,

специальной техники – 67 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Данные уточняются