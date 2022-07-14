Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 37 870 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1667 (+18) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3852 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 840 (+1) ед,
- РСЗО - 247 (+0) ед,
- средств ПВО - 109 (+0) ед,
- самолетов – 219 (+2) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+3),
- крылатых ракет – 155 (+0),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2720 (+16) ед,
- специальной техники – 67 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.
Данные уточняются