Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.07 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 37 870 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1667 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3852 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 840 (+1) ед,
  • РСЗО - 247 (+0) ед,
  • средств ПВО - 109 (+0) ед,
  • самолетов – 219 (+2) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+3),
  • крылатых ракет – 155 (+0),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2720 (+16) ед,
  • специальной техники – 67 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Данные уточняются

Новости

Популярные темы форума

analytics