В Хорватии произошел масштабный лесной пожар

На юге Хорватии в районе города Шибенык на побережье Адриатического моря почти сутки пытаются потушить масштабный лесной пожар, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что возгорание началось около 11 часов утра 13 июля в зеленой зоне, откуда огонь, благодаря сильному ветру, быстро распространился в направлении близлежащих городков Водице, Затон и Раслина.

Пламя уничтожило около 20 домов. Среди населения пострадавших нет, травмирован пожарный.

К борьбе с огнем привлекли также армию.

Фото: страница футбольного клуба Водице

К ночи главные усилия пожарных сосредоточились на том, чтобы сдержать огонь на подступах к городской застройке Водице, а его продвижение в направлении Раслины удалось остановить.

Из-за повреждения огнем линии электропередач жители соседнего городка Затон остались без света.