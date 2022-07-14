ОВА: оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице, есть жертвы
В Виннице раздались взрывы. Горожан просят не выходить из укрытий и сохранять спокойствие. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Борзов.
Предварительно, 3 российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также расположенные неподалеку жилые дома, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.
Сейчас известно о 6 раненых и 2 погибших, среди которых маленький ребенок.
На месте прилетов возник пожар, огонь перебросился и на автостоянку. В настоящее время там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели.
Жителей города просят не распространять фото и видео с места происшествия.
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