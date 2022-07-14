ОВА: РФ нанесла ракетный удар по Виннице, есть жертвы (Обновлено)

Российские войска нанесли ракетный удар по центру Винницы, есть жертвы. На месте работают спасатели.

Председатель ОВА Сергей Борзов сообщил, что 4 ракеты над областью сбили силы ПВО.

Предварительно, 3 российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также расположенные неподалеку жилые дома, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

В ГСЧС уточнили, что в 10:45 произошло попадание на парковку вблизи девятиэтажного Дома быта "Юбилейный".

По состоянию на 12:50 ﻿известно о 12 погибших (один младенец). 25 человек получили раненыя.

Также сгорело 25 автомобилей.



На происшествие уже отреагировал президент Владимир Зеленский﻿.

"Винница. Ракетные удары по центру города. Есть раненые и погибшие, среди них – маленький ребенок. Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, как не открытый террористический акт?" – написал он.



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