Первый транзитный поезд с грузами для Индии прибыл в Иран из РФ

В Иран прибыл первый российский транзитный поезд. Через Исламскую Республику он везет грузы в Индию. Об этом сообщает﻿ информагентство IRNA.

Пилотный контейнерный поезд был отправлен со станции Чехов Московской области до порта Нава-Шева в Индии. Он доставит на станцию назначения строительные материалы. Железнодорожный маршрут проходит через территории России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Индии, а его протяженность составляет 7,2 тысячи километров.

Пока поезд добрался до иранской железнодорожной станции Серахс (провинция Хорасан-Резави) на границе с Туркменией. Когда он прибудет в порт Шахид-Раджаи в провинции Хормозган на юге Ирана, товар перегрузят на суда и доставят в Индию по морю.

Уже сейчас по железным дорогам маршрута "Север - Юг" перевозится на 26% больше грузов, чем в прошлом году

Этот маршрут - часть транспортного коридора "Север - Юг", проект которого был сформирован в 1999 году и по задумке должен обеспечить связь Индии со странами Балтии через территорию Ирана и далее по Каспийскому морю. Сейчас в связи с антироссийскими санкциями этот коридор приобрел новое значение, а его роль возросла.

Эксперты считают, что путь позволит сократить время доставки грузов между странами в два раза, то есть до 15-24 дней. В перспективе транспортный коридор будет расширяться, проходя по территории большего количества стран. Например, сейчас вопрос партнерства в рамках маршрута "Север - Юг" обсуждается с властями Казахстана, заинтересованы принять активное участие в проекте Турция, Беларусь, Азербайджан, Армения и Сирия.

Единственные ограничения при транспортировке грузов по маршруту "Север - Юг" связаны с незавершенным строительством некоторых участков пути, что значительно сокращает грузопоток между странами. Например, фундамент моста длиной 89 метров на границе Азербайджана и Ирана был заложен в январе 2022 года, а завершение строительства планируется только в начале 2023 года. При этом на сегодняшний день железнодорожный перевозчик грузов в рамках проекта "Север - Юг" готов к полной загрузке - до нескольких сотен тысяч TEU (1 TEU - объем стандартного контейнера длиной 6,1 м).

Эксперты рассматривают Иран как потенциальный хаб для перевозки товаров. Транспортный коридор "Север - Юг" дает России возможность использовать Иран как транзитное государство в сообщении со странами бассейна Индийского океана. В сообщении между РФ и Ираном могут использоваться как водный транспорт в рамках судоходства по Каспийскому морю, так и варианты сообщения автомобильным и железнодорожным транспортом через территорию государств каспийского бассейна (Азербайджан по западному маршруту; Казахстан и Туркменистан по восточному маршруту).