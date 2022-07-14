ГСЧС: аварийно-спасательные работы в Часовом Яру завершены
Поисковые и аварийно-спасательные работы в г. Часов Яр в Донецкой области завершены.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Найдены и деблокированы из-под завалов 48 погибших, среди них - девятилетний мальчик. Девять человек - спасены.
К работам привлекалось 57 человек и 8 ед. техники.
Напомним, 9 июля поздно вечером российские войска обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часов Яр. В результате атаки РФ полностью уничтожены два подъезда многоэтажки.