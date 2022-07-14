Кулеба призвал создать спецтрибунал для РФ и назвал 5 его параметров

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в выступлении на Международной конференции в Гааге призвал создать Специальный трибунал для привлечения высшего военного и политического руководства Российской Федерации к ответственности за совершенные в Украине преступления, сообщает Украинская правда.

"Я выскажусь предельно ясно: Украина обвиняет Россию в совершении преступления агрессии. Вместе с другими государствами, организациями и институциями мы используем все доступные инструменты, чтобы добиться справедливости для тысяч невинных жертв этого преступления, и мы не сложим руки, пока виновные не будут привлечены к ответственности" , - заявил министр.

Министр назвал пять основных параметров, которые Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала:

— Спецтрибунал будет базироваться на правилах и подходах, применяемых Международным уголовным судом и изложенных в его Римском статуте. Он будет расследовать и преследовать преступления агрессии против Украины, совершенные на ее территории, как это определено в статье 8 bis Римского статута.

— Юрисдикция Спецтрибунала будет распространяться на все события с февраля 2014 года, начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

— Специальный трибунал будет иметь юрисдикцию в отношении физических лиц, осуществляющих эффективный контроль или непосредственно управляющих политическими или военными действиями государства.

— Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание.

— Специальный трибунал будет рассматривать только преступления агрессии против Украины и будет создан как международный уголовный ad hoc трибунал для рассмотрения вооруженной агрессии России против Украины.

Кулеба разъяснил, что в то время как у международного уголовного правосудия есть достаточные инструменты для расследования военных преступлений, преступлений против человечности и преступления геноцида, имеющиеся институции предстают перед объективными правовыми препятствиями в расследовании преступления агрессии против Украины.

Именно поэтому необходимо создание Специального трибунала, способного привлечь к ответственности руководство России именно за это преступление.

"Если нет соответствующих инструментов, позволяющих нам осуществить правосудие, мы вернемся к самым истокам международного уголовного правосудия, чтобы их создать" , - подчеркнул министр.

Глава МИД Украины напомнил, что инициативу создания Специального трибунала уже поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европейский парламент, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Сейм Литовской Республики.