ОВА: освобождено 44 населенных пункта в Херсонской области
По состоянию на 14 июля украинские военные освободили 44 населенных пункта в Херсонской области, однако большая часть области остается под временной оккупацией.
Об этом заявил и.о. руководителя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.
"На сегодняшний день большая часть Херсонщины остается под временной оккупацией. Сейчас освобождены 44 населенных пункта. Они очень страдают, потому что российские оккупанты постоянно их обстреливают. Они испытывают очень большие разрушения. Разрушается инфраструктура, детские сады, школы, жилые дома", - отметил он.