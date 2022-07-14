ОВА: освобождено 44 населенных пункта в Херсонской области

ОВА: освобождено 44 населенных пункта в Херсонской области
Фото: Facebook

По состоянию на 14 июля украинские военные освободили 44 населенных пункта в Херсонской области, однако большая часть области остается под временной оккупацией.

Об этом заявил и.о. руководителя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.

"На сегодняшний день большая часть Херсонщины остается под временной оккупацией. Сейчас освобождены 44 населенных пункта. Они очень страдают, потому что российские оккупанты постоянно их обстреливают. Они испытывают очень большие разрушения. Разрушается инфраструктура, детские сады, школы, жилые дома", - отметил он.﻿

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