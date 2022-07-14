Генштаб: женщин будут ставить на военный учет только с их согласия

В Генеральном штабе ВСУ заверили, что пригодных к военной службе женщин будут ставить на военный учет только с их согласия. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба.

Генштаб рассмотрел предложения по внесению изменений в Перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет.

Приказом предусматривается, что с 1 октября 2022 года женщины, имеющие специальности и/или профессии, определенные в приложении 1 к приказу, будут браться на военный учет военнообязанных.

В то же время проведение общей мобилизации во время войны с РФ показало, что на военную службу призваны около 1% женщин от общего количества мобилизованных. Большинство женщин назначены на должности медперсонала, подразделений связи, морально-психологического обеспечения, делопроизводителей, бухгалтеров и поваров.

В ВСУ остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям.

Опыт развертывания в/ч и других военных формирований в полные штаты военного времени "доказывает, что сейчас нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете".

Ввиду этого, Генштаб проработал предложения по взятию женщин на военный учет военнообязанных только с их согласия.

Также предлагается начать проведение мероприятий по включению женщин в военный учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве.