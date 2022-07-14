Малюска: Ахметов больше не олигарх, в частности – благодаря Новинскому

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, миллиардер Ринат Ахметов вышел из-под двух критериев признания олигархом после выхода из медиа-бизнеса и составления депутатского мандата его бизнес-партнером Вадимом Новинским, сообщает Экономическая правда.

"Господин Новинский был прямой связью для того, чтобы признать олигархом господина Ахметова. Потому что они являются партнерами по бизнесу, а господин Новинский как народный депутат является политической фигурой. Поэтому отказ от мандата убрал прямую связь господина Ахметова с парламентом и убрал самый очевидный признак участия в политической жизни для господина Ахметова" , – сказал министр.

В то же время Малюська предположил, что Ахметов, возможно, отказался от своих медиа не окончательно.

"Это мое субъективное мнение, не готовое говорить, что это так, но кажется, что юридически это "нога в дверях" с тем, чтобы не закрыть себе полностью юридические механизмы возвращения в бизнес" , - считает Малюська.

Он указал на то, что миллиардер не смог продать свой медиа-бизнес в условиях войны и только передал государству лицензии своих СМИ.