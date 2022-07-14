Малюска: Ахметов больше не олигарх, в частности – благодаря Новинскому
По словам министра юстиции Дениса Малюськи, миллиардер Ринат Ахметов вышел из-под двух критериев признания олигархом после выхода из медиа-бизнеса и составления депутатского мандата его бизнес-партнером Вадимом Новинским, сообщает Экономическая правда.
"Господин Новинский был прямой связью для того, чтобы признать олигархом господина Ахметова. Потому что они являются партнерами по бизнесу, а господин Новинский как народный депутат является политической фигурой. Поэтому отказ от мандата убрал прямую связь господина Ахметова с парламентом и убрал самый очевидный признак участия в политической жизни для господина Ахметова", – сказал министр.
В то же время Малюська предположил, что Ахметов, возможно, отказался от своих медиа не окончательно.
"Это мое субъективное мнение, не готовое говорить, что это так, но кажется, что юридически это "нога в дверях" с тем, чтобы не закрыть себе полностью юридические механизмы возвращения в бизнес", - считает Малюська.
Он указал на то, что миллиардер не смог продать свой медиа-бизнес в условиях войны и только передал государству лицензии своих СМИ.
"Эта фраза не имеет особого коммуникационного смысла, имеет только юридический, чтобы создать себе запас для дальнейшего возможного обжалования в судах, в международных судах, где угодно, чтобы вернуть либо себе активы, либо их денежную компенсацию со ссылкой на то, что либо власть, или россияне поставили в затруднительное положение, где ценный актив пришлось отдавать бесплатно", – предположил Малюська.