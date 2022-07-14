Польша изменила условия ввоза животных на территорию страны

Польша ужесточила правила пересечения границы с домашними животными. Требования начнут действовать уже с 16 июля.

Об этом сообщает организация UAnimals.

С 16 июля ввоз домашних животных на территорию Польши будет возможен при условии выполнения следующих требований:

животное идентифицировано с помощью микрочипа;

животное имеет действующую вакцинацию от бешенства, которая проведена не ранее даты микрочипирования;

животное имеет действительный паспорт Европейского образца;

Польские ветеринарные службы не будут требовать справки о состоянии здоровья животного и результатах тестирования уровня антител против бешенства.