Польша изменила условия ввоза животных на территорию страны
Польша ужесточила правила пересечения границы с домашними животными. Требования начнут действовать уже с 16 июля.
Об этом сообщает организация UAnimals.
С 16 июля ввоз домашних животных на территорию Польши будет возможен при условии выполнения следующих требований:
- животное идентифицировано с помощью микрочипа;
- животное имеет действующую вакцинацию от бешенства, которая проведена не ранее даты микрочипирования;
- животное имеет действительный паспорт Европейского образца;
Польские ветеринарные службы не будут требовать справки о состоянии здоровья животного и результатах тестирования уровня антител против бешенства.